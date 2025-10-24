На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз запретил поставлять в Россию розы, рододендроны и азалии

Евросоюз запретил поставки в Россию роз и азалий
true
true
true
close
Unsplash

Евросоюз (ЕС) в рамках 19-го пакета санкций в отношении России запретил поставки роз и азалий на территорию РФ. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

В публикации отмечается, что запрет распространяется на привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки.

Также Евросоюз ввел ограничение на экспорт в Россию листвы, веток деревьев, частей растений, цветов без бутонов, лишайников, мха и различных трав.

Европейские чиновники считают, что данные товары являются «пригодными для букетов».

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Под ограничения в том числе попали нефтеперерабатывающие компании в третьих странах, в основном китайские и индийские фирмы, которые сотрудничают с РФ в области нефтепереработки и торговли энергоносителями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций ЕС против РФ попали унитазы и биде.

Санкции против России
