Спасатели завершили активный поиск семьи, пропавшей в Красноярском крае

Активные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых завершены. Об этом сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Но сам поиск не остановлен. Он переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что сворачивается и штаб на месте поиска. Сформированные группы специалистов будут получать четкие, конкретные задачи от удаленного координатора и работать на конкретных местах.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что с сегодняшнего дня к операции допускаются только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, необходимым снаряжением («кошками») и навыками ночевки в горах. Такое решение приняли в том числе из-за невозможности добраться до труднодоступных мест.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что добровольцы обследовали сотни километров лесных дорог в поисках Усольцевых.