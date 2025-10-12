На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели завершили активный поиск семьи, пропавшей в Красноярском крае

В Красноярском крае завершили активный поиск семьи Усольцевых
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Активные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых завершены. Об этом сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Но сам поиск не остановлен. Он переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что сворачивается и штаб на месте поиска. Сформированные группы специалистов будут получать четкие, конкретные задачи от удаленного координатора и работать на конкретных местах.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что с сегодняшнего дня к операции допускаются только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, необходимым снаряжением («кошками») и навыками ночевки в горах. Такое решение приняли в том числе из-за невозможности добраться до труднодоступных мест.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что добровольцы обследовали сотни километров лесных дорог в поисках Усольцевых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами