Среди освободившихся из мошеннического кол-центра в Мьянме нет россиян

Среди тысячи освободившихся из мошеннического кол-центра в Мьянме и перебравшихся в Таиланд нет граждан России. Об этом сообщило министерство иностранных дел королевства, пишет РИА Новости.

«Среди 1049 лиц иностранного гражданства, бежавших на территорию Таиланда из мошеннического колл-центра KK Park в Мьянме, по последней информации, полученной сегодня утром, нет россиян», — сказал глава департамента информации ведомства Никондет Пхалангкун.

Накануне телеканал The Reporters опубликовал список 16 стран, чьи граждане оказались среди беглецов. Среди них граждане Индии, Китая, Вьетнама, ЮАР, Эфиопии, Индонезии, Пакистана, Непала, Ганы, Шри-Ланки, Филиппин, Мьянмы, Казахстана, Бангладеш, Тайваня и Таиланда.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Мьянме и Камбодже освободили из рабства 3,5 тыс. человек. Среди вызволенных силовиками оказались более ста девушек из стран СНГ, которые приехали в Таиланд, чтобы работать моделями. Мошенники, притворявшиеся модельными агентами, заманивали девушек, чтобы затем продать их на органы или заставить работать сотрудницами мошеннических колл-центров.

Ранее дипломат рассказал, что делать при попадании в рабство в Мьянме.