Рыбаки провели ночь на льдине посреди реки в Иркутской области

SHOT: двоих рыбаков унесло на льдине по реке Бирюсе в Иркутской области
true
true
true
close
Telegram-канал SHOT

В Иркутской области двоих рыбаков унесло на льдине по реке Бирюсе, и они провели на воде всю ночь. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, мужчин обнаружили на отколовшейся льдине в районе участка Яга в Нижнеудинском районе. Льдина отнесла их на несколько десятков метров от берега, и добраться до суши они не смогли. Ширина реки в этом месте составляет около 80 метров, глубина достигает шести метров.

В настоящее время к рыбакам направляются спасатели для оказания помощи.

До этого в Якутии двое мужчин отправились на охоту на один из островов на реке Лена и оказались отрезанными от берега из-за ледохода. Инцидент произошел в Мегино-Кангаласском районе, двое жителей села Техтюр отправились на охоту и застряли на одном из островов. На помощь охотникам на вертолете выдвинулись спасатели. Мужчин доставили на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее таксист спас женщину, искусанную стаей лаек в Подмосковье.

