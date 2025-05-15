На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Якутии спасли двух охотников, застрявших на острове

В Якутии спасатели эвакуировали застрявших на острове охотников

В Якутии двое мужчин отправились на охоту на один из островов на реке Лена и оказались отрезанными от берега из-за ледохода. Об этом сообщается в Telegram-канале службы спасения республики.

Инцидент произошел в Мегино-Кангаласском районе, двое жителей села Техтюр отправились на охоту и застряли на одном из островов. На помощь охотникам на вертолете выдвинулись спасатели. Мужчин доставили на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего устанавливает транспортная полиция. За выход на маломерном судне до официального открытия навигации, а также за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах якутян привлекут к административной ответственности. Служба спасения будет подавать иск на возмещение затрат на поднятие воздушного судна.

До этого сообщалось, что в Самарской области рыбак выпал из лодки и попал под винт. В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили, как на реке Татьянка из моторной лодки на ходу выпал мужчина. Судно с работающим мотором врезалось в берег. Спасатели достали пострадавшего из воды и передали медикам, у мужчины диагностировали у пострадавшего переохлаждение и травму головы.

Ранее четверых рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Бурятии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами