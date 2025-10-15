Таксист спас женщину, жестоко искусанную стаей лаек в Подмосковье

В подмосковном Дмитрове стая лаек жестоко искусала женщину, ее защитил водитель такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосква».

«По словам пострадавшей, на нее без какой-либо провокации с ее стороны напали две собаки породы западносибирская лайка. Животные окружили женщину и начали рвать ее одежду и тело. Водитель такси, ставший очевидцем нападения, незамедлительно вмешался и спас женщину от дальнейших увечий. Благодаря его действиям пострадавшую удалось спасти», — отмечается в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в шоковом состоянии. Она получила многочисленные укушенные раны по всему телу. В частности, собаки покусали ее голову, грудь и ухо. Местные жители сообщили, что собаки принадлежат мужчине-охотнику, который занимается их разведением.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудила по факту произошедшего уголовное дело, доклад о ходе расследования запросил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

Ранее тигр бросился на автомобиль с жителями Приморья и попал на видео.