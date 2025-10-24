На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число мигрантов в Санкт-Петербурге сократилось более чем на 20% с начала года

Винецкий: количество мигрантов в Петербурге с начала года сократилось на 24%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Количество мигрантов в Санкт-Петербурге сократилось на 24% с начала 2025 года. Об этом заявил первый заместитель петербургского прокурора Виктор Винецкий в ходе заседания коллегии, посвященному результатам работы в сфере миграции.

«Сократилось на 24% количество иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет, на 20,2% увеличилось число снятых с миграционного учета», — говорится в докладе заместителя прокурора.

Также Винецкий добавил, что снизилось число выданных разрешений на проживание и видов на жительство. По данным прокурора, в текущем году иностранные граждане совершили в Северной столице около двух тысяч правонарушений.

24 октября в Петербурге суд арестовал двоих обвиняемых в организации незаконной миграции. Злоумышленники за деньги регистрировали в помещениях мигрантов, которые фактически в там не проживали. Мужчинам предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Суд избрал для одного меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря, а для другого домашний арест до 22 декабря с соответствующими ограничениями.

Ранее в Петербурге почти сотню мигрантов доставили в отделы полиции.

