Москвичам рассказали о погоде до конца октября

Синоптик Позднякова: до конца октября в Москве будет пасмурно и дождливо

В Москве до конца октября не ожидается солнечной погоды – погода останется пасмурной и дождливой. Так как формировать погодные условия будут атлантические циклоны, которые всегда приносят с собой влагу и тепло, то выпадет еще порядка 20 мм осадков, сообщила RT ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Погода будет облачная с дождями различной интенсивности до конца месяца», — отметила синоптик.

Что касается возвращения туманов, то преимущественно это будет связано с низкой облачностью, добавила Позднякова. Что касается температуры воздуха, то в ближайшие дни будет достаточно тепло – воздух прогреется днем до +10 градусов, заключила метеоролог.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отмечал, что в Москве в предстоящие выходные ожидается потепление, но при этом будут идти дожди. В субботу днем ветер усилится порывами до 10-15 м/с, ночью возможен более сильный дождь, зато днем в воскресенье температура воздуха повысится до +9…+11 градусов.

Ранее москвичам спрогнозировали мокрый снег и ночные морозы в начале ноября.