На выходные москвичам спрогнозировали потепление и дожди

Синоптик Ильин: в выходные в Москве будет дождливо и тепло до +11 градусов

В Москве в предстоящие выходные ожидается потепление, но при этом будут идти дожди. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +11 градусов, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам метеоролога, этой ночью в столице ожидается +2…+4 градуса, а в пятницу днем температура воздуха уже будет колебаться от +8 до +10 градусов, при этом в течение дня пройдут небольшие дожди. Также прогнозируется ветер со скоростью 4-9 м/с, атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В ночь с пятницы на субботу будет по-прежнему прохладно – температура воздуха не поднимется выше +4…+6 градусов. В субботу днем снова ожидаются осадки, ветер усилится порывами до 10-15 м/с. В ночь с субботы возможен более сильный дождь, зато днем в воскресенье температура воздуха снова подрастет и составит +9…+11 градусов, заключил Ильин.

До этого начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что в ближайшие дни жителей Москвы и Московской области продолжает радовать комфортная температура воздуха, превышающая норму на 1,5 градуса, а осадки сохрантся в пределах нормы. Однако в выходные дожди немного усилятся из-за мощного скандинавского циклона над Северным морем. Этот атмосферный фронт плавно будет подходить к Москве, и во второй половине субботы начнет активно действовать, предупредил синоптик.

