В Госдуме назвали размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году

Буцкая: пособие по беременности и родам в России вырастет до 955 тыс. рублей

В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России составит 955 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она уточнила, что сумма указана в проекте федерального бюджета на 2026 год. Госдума 22 октября приняла законопроект о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов в первом чтении, а также одобрила в первом чтении проект бюджета Социального фонда России на тот же период. Второе чтение документов запланировано на 18 ноября.

В начале октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала постоянно изучать все меры поддержки семей с точки зрения их эффективности и при необходимости актуализировать. По мнению председателя Совфеда, в основе планирования госбюджета на демографию должен быть принцип высокой отдачи.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в России запустят регистр с данными о беременных.