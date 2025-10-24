Юрист предрек Дурову уголовное преследование во Франции после его слов о Лувре

Адвокат Александр Добровинский беседе с Life.ru заявил, что намерение основателя Telegram Павла Дурова выкупить похищенные из Лувра драгоценности может быть воспринято французскими властями как противоправное действие.

Он отметил, что во Франции подобные предложения способны вызвать не только резкую критику, но и возможные юридические последствия.

По словам юриста, версия о том, что кража была совершена под заказ, выглядит маловероятной, так как в этом случае похищенные украшения не стали бы демонстрировать публично. Сомнительной он считает и возможность их дальнейшей перепродажи — из-за устаревшей огранки стоимость камней после переработки значительно снизится.

Добровинский подчеркнул, что предложение Дурова выкупить драгоценности может быть расценено как поощрение краж из музеев. Он также напомнил, что у предпринимателя уже существуют напряженные отношения с французскими властями, и подобная инициатива, по его мнению, создает для него дополнительные юридические риски.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Четверо злоумышленников с помощью автовышки проникли в музей и похитили девять ценных ювелирных изделий. Павел Дуров вызвался выкупить украденное, но передаст он эти драгоценности не парижскому Лувру, а его филиалу в Абу-Даби, поскольку в этом месте соблюдается большая безопасность. Стоимость ущерба оценивается музеем в 88 млн евро.

