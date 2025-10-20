На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Русский музей не будет повышать меры безопасности после ограбления Лувра

В Русском музее заявили, что ограбление Лувра не повлияет на их меры безопасности
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА «Новости»

В Русском музее не планируют менять правила безопасности после ограбления парижского Лувра, их хватает, об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе петербургского музея.

«Разумеется, на музейный инцидент во Франции обратили внимание во всех музеях мира, в том числе в Русском музее, потому что имеет мировой резонанс. Меры по обеспечению безопасности Русского музея не связаны ни с какими внешними инцидентами. Предпринимается весь комплекс защиты (включая системные проверки), предписанный исчерпывающими требованиями Федерального закона N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»», — сказали там.

Французский музей Лувр подвергся нападению грабителей в масках 19 октября: злоумышленники проникли в здание под видом работников. Ограбление длилось всего 7 минут, было украдено девять из 23 предметов коллекции Наполеона III: ожерелье, брошь, тиара и другие драгоценные экспонаты.

Ранее эксперт раскрыл будущее экспонатов, украденных из Лувра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами