Русский музей не будет повышать меры безопасности после ограбления Лувра

В Русском музее заявили, что ограбление Лувра не повлияет на их меры безопасности

В Русском музее не планируют менять правила безопасности после ограбления парижского Лувра, их хватает, об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе петербургского музея.

«Разумеется, на музейный инцидент во Франции обратили внимание во всех музеях мира, в том числе в Русском музее, потому что имеет мировой резонанс. Меры по обеспечению безопасности Русского музея не связаны ни с какими внешними инцидентами. Предпринимается весь комплекс защиты (включая системные проверки), предписанный исчерпывающими требованиями Федерального закона N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»», — сказали там.

Французский музей Лувр подвергся нападению грабителей в масках 19 октября: злоумышленники проникли в здание под видом работников. Ограбление длилось всего 7 минут, было украдено девять из 23 предметов коллекции Наполеона III: ожерелье, брошь, тиара и другие драгоценные экспонаты.

