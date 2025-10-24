На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила, какие осложнения может вызвать герпес

Врач Волчкова: герпес может привести к слепоте при осложнениях
Shutterstock/FOTODOM

Вирус герпеса может вызвать опасные осложнения, их появление зависит от состояния иммунной системы организма. Об этом kp.ru рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Московского медицинского университета Елена Волчкова.

«Все зависит от состояния иммунной системы организма. Если она не ослаблена, вирус будет под контролем и не причинит вреда. При подавлении иммунитета герпес-вирусы разных типов могут давать различные, в том числе самые тяжелые осложнения. Герпес 1-го типа может вызывать, в том числе, поражения зрительной системы вплоть до слепоты», — пояснила эксперт.

Врач медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала газете «Известия», что многие вирусы после заражения могут долго не давать о себе знать, причиняя вред организму.

Волчкова отметила, что вирусы семейства герпеса могут навредить беременным женщинам, в том числе спровоцировать выкидыш. По ее словам, особую опасность представляет вирус Эпштейна-Барр, который пока мало изучен.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого говорила, что через поцелуи могут передаваться как вирусные, так и бактериальные инфекции. Например, чрезвычайно заразен герпес первого типа, вызывающий «простуду» на губах, отметил она.

Ранее профессор рассказала, как избежать активации герпеса.

