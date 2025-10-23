Профессор рассказала, как избежать активации герпеса

Вирус герпеса, который находится в организме почти у каждого человека, обычно он «спит» и не приносит вреда, однако, может активироваться при определенных условиях и вызвать неприятные симптомы и тяжелые осложнения. Об этом kp.ru рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Первого московского медуниверситета им. И.М. Сеченова профессор Елена Волчкова.

Врачи-инфекционисты до этого рассказали газете «Известия» об опасности вирусов, которые после заражения могут оставаться в «спящем» состоянии и никак не проявлять себя. Впоследствии они способны разрушать органы и системы, ослаблять иммунитет и приводить к тяжелым последствиям, предупредили они.

«Стресс ослабляет защитные силы организма, что способствует активации герпеса. Способы борьбы со стрессом у всех разные — кому-то нужно больше отдыхать, высыпаться, кому-то наконец взять отпуск, кому-то изменить круг общения и так далее», — сказала Волчкова.

Она также посоветовала избегать переохлаждения, поскольку холод снижает клеточный иммунитет, контролирующий активность вирусов герпеса. По ее словам, не стоит также злоупотреблять алкоголем и давать хроническим заболеваниям обостряться.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого говорила, что через поцелуи могут передаваться как вирусные, так и бактериальные инфекции. Например, чрезвычайно заразен герпес первого типа, вызывающий «простуду» на губах, отметил она.

