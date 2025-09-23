На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какие болезни передаются через поцелуи

Врач Филева: герпес может передаваться через поцелуи
Depositphotos

Через поцелуи могут передаваться как вирусные, так и бактериальные инфекции. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Например, чрезвычайно заразен герпес первого типа, вызывающий «простуду» на губах. Цитомегаловирус, особенно опасный для беременных и людей с иммунодефицитом, также передается через слюну», — рассказала Филева.

Кроме того, по ее словам, через поцелуй легко можно заразиться инфекционным мононуклеозом — он так и называется в народе: поцелуйная болезнь.

Также при тесном бытовом контакте можно подхватить стрептококки, вызывающие ангину, менингококки, а также бактерии, ответственные за развитие кариеса. Речь в данном случае идет не только о поцелуях, но и о совместном пользовании столовых приборов, добавила специалист.

Доцент кафедры биологии им. Ярыгина Института биологии и патологии человека Пироговского Университета Оксана Минкина до этого предупредила о рисках заражения сифилисом через поцелуи. Однако, по ее словам, подобные случаи передачи инфекции встречаются нечасто.

Ранее ученые выяснили, безопасны ли поцелуи для людей с непереносимостью глютена.

