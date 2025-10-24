Врач назвал опасные для здоровья позы во сне

Сон на спине может негативно сказаться на продолжительности жизни и ухудшить состояние пациентов, у которых есть нарушение венозного оттока крови от головы. Об этом kp.ru рассказал руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Александр Калинкин.

По данным газеты «Известия», сон на спине уменьшает нагрузку на шею и поясницу, но при этом может усиливать храп или апноэ сна из-за смещения языка.

Калинкин отметил, что в таком положении может возникнуть гипоксия, то есть дефицит кислорода. Это грозит ухудшением работы сердца и мозга. Во время сна на животе происходит давление на внутренние органы, что тоже не очень хорошо сказывается на здоровье, добавил эксперт.

«В большинстве случаев положение на боку действительно можно считать оптимальным. При этом многие не могут контролировать себя во время сна, часто переворачиваются, спят в любом положении. У меня, например, есть пациенты, которые ночью забрасывают руки вверх», — заключил специалист.

Член правления «Ассоциации сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов до этого говорил, что врачи не выделяют какие-то определенные позы для сна, которые благотворно влияют на здоровье — это слишком индивидуальный вопрос. Обычно полезной считается та поза, в которой человеку удобно, но есть и исключения — например, людям с храпом и апноэ нельзя спать на спине.

Ранее была названа лучшая поза для сна.