Названа лучшая поза для сна

Нейрохирург Наумов: для здоровья лучше всего спать на спине

Наш позвоночник имеет определенные физиологические изгибы, которые формируются еще в детстве (они называются кифоз и лордоз). S-образная форма позвоночника не случайна: она позволяет организму минимизировать затраты кинетической энергии в вертикальном положении тела. Это значит, что ходить мы и так будем правильно, рассказал «Газете.Ru» врач-нейрохирург Денис Наумов, руководитель лаборатории патологии позвоночника и ведущий научный сотрудник СПб НИИФ.

«Другой момент — современные люди проводят много времени в положении сидя. Поэтому важно учитывать несколько особенностей: использовать удобное кресло или стул с жесткой спинкой, на которую можно облокотиться; также рекомендуется делать перерывы каждые 45–60 минут: вставайте хотя бы на 5 минут, выполняйте легкие упражнения, чтобы размять мышцы. Что касается физической нагрузки в зале, то поднимать тяжести нужно с использованием правильной техники, которую может подсказать квалифицированный тренер. Для предотвращения травм следует использовать поддерживающие устройства, такие как атлетический пояс и фиксаторы», — объяснил он.

Качество сна играет ключевую роль в здоровье позвоночника. Здесь также есть несколько рекомендаций.

«Ортопедические подушки обеспечивают адекватное положение шейного отдела позвоночника и предотвращают развитие дегенеративных изменений. Оптимальное положение для сна — на спине. Жесткий или полужесткий матрас. Такая опора помогает мышечным волокнам расслабляться, обеспечивая полноценный отдых.

Отдельно стоит отметить, что еще в древние века было известно о необходимости жесткой опоры во время сна. В частности, в японской культуре было принято во время сна опускать головы на жесткие банкетки, то есть подушки вообще не использовались. Именно с помощью этой жесткой банкетки удавалось обеспечить максимально комфортное расположение для шейных позвонков, расслабить мышечные волокна и препятствовать развитию дегенеративных изменений», — рассказал врач.

Один из пусковых механизмов изнашивания межпозвонковых дисков — снижение тонуса мышечных волокон, окутывающих позвоночник и поддерживающих его структуру. Поэтому важно вести активный образ жизни и обеспечивать себе достаточный уровень физической активности.

Следующая важная привычка — правильное питание. Сбалансированный рацион из белков, жиров и углеводов помогает поддерживать оптимальный состав тела, высокий уровень мышечной массы и снижать избыток жировой ткани, который негативно сказывается на организме.

«Третья рекомендация — отказаться от табакокурения, так как оно снижает плотность костной ткани и негативно сказывается на здоровье позвоночника», — резюмировал врач.

Ранее выяснилось, что в России подорожали медицинские услуги.