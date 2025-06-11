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Врач рассказал, в каких случаях сон на спине становится опасным

Сомнолог Кудинов: страдающим от храпа или апноэ спать на спине противопоказано
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thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Врачи не выделяют какие-то определенные позы для сна, которые благотворно влияют на здоровье — это слишком индивидуальный вопрос. Обычно полезной считается та поза, в которой человеку удобно, но есть и исключения — например, людям с храпом и апноэ нельзя спать на спине, рассказал член правления «Ассоциации сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов Общественной Службе Новостей.

Избегать тех или иных поз во сне нужно только при наличии конкретных показаний. Например, если человек склонен к рефлюксу, то есть забрасыванию содержимого желудка в пищевод, то обычно гастроэнтерологи рекомендуют спать на клиновидной подушке. Она будет поднимать верхнюю часть тела под небольшим углом, помогая избежать неприятных последствий. Но и это не всегда полезно, предупредил Кудинов.

«Сомнологи пользоваться такой подушкой не рекомендуют, так как с ней человек всегда лежит на спине и не имеет возможности перевернуться на бок, а это противопоказано людям с храпом и апноэ, то есть остановками дыхания во сне, — пояснил он. — Вместо этого спать нужно на ровной, но слегка наклонной поверхности».

Напомним, до этого Кудинов отмечал, что спать днем полезно только в случае, если это не отражается на качестве ночного сна. При этом важно, чтобы длительность дневного отдыха не превышала получаса, так как в противном случае вместо пользы можно нанести вред своему здоровью. Просыпаться следует в одно и то же время, отклонения от графика по выходным не должны превышать 1–1,5 часа. В этом случае первый рабочий день после долгих праздников не станет большим ударом для организма.

Ранее врач назвал скрытые причины чуткого сна и частых ночных пробуждений.

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