На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Боярский предложил ограничить международные звонки в России

Депутат Боярский: надо ограничить международную связь на стационарных телефонах
true
true
true
close
Unsplash

В России надо ограничить международные звонки на стационарных телефонах. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, пишет ТАСС.

Депутат обратил внимание на то, что мошеннические звонки «перекочевали» из мессенджеров WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram на стационарные телефоны. Он указал на то, что самыми уязвимыми людьми стали пенсионеры, которые пользуются домашней связью.

«И вот там надо выключать международные звонки», — предложил Боярский.

Кроме того, он считает, что важно регулировать деятельность виртуальных телефонных станций. По его словам, такие сервисы позволяют мошенникам арендовать номера с городскими кодами и выдавать себя за официальные службы, обманывая людей.

До этого председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что в России следует воздержаться от слишком стремительного перехода на исключительно дистанционное, электронное общение с различными структурами, предоставив возможность очного взаимодействия. Именно личное посещение банка или другой организации, считает он, может стать гарантией того, что пожилой человек не попадет в руки мошенников.

В связи с этим Рязанский призвал госструктуры и депутатов принять решения, которые позволят россиянам самим делать выбор в пользу либо очного или дистанционного формата общения со специалистами.

Ранее МВД объяснило, как убедить родственника не переводить деньги мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами