Боярский предложил ограничить международные звонки в России

В России надо ограничить международные звонки на стационарных телефонах. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, пишет ТАСС.

Депутат обратил внимание на то, что мошеннические звонки «перекочевали» из мессенджеров WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram на стационарные телефоны. Он указал на то, что самыми уязвимыми людьми стали пенсионеры, которые пользуются домашней связью.

«И вот там надо выключать международные звонки», — предложил Боярский.

Кроме того, он считает, что важно регулировать деятельность виртуальных телефонных станций. По его словам, такие сервисы позволяют мошенникам арендовать номера с городскими кодами и выдавать себя за официальные службы, обманывая людей.

До этого председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что в России следует воздержаться от слишком стремительного перехода на исключительно дистанционное, электронное общение с различными структурами, предоставив возможность очного взаимодействия. Именно личное посещение банка или другой организации, считает он, может стать гарантией того, что пожилой человек не попадет в руки мошенников.

В связи с этим Рязанский призвал госструктуры и депутатов принять решения, которые позволят россиянам самим делать выбор в пользу либо очного или дистанционного формата общения со специалистами.

Ранее МВД объяснило, как убедить родственника не переводить деньги мошенникам.