В России надо ограничить международные звонки на стационарных телефонах. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, пишет ТАСС.
Депутат обратил внимание на то, что мошеннические звонки «перекочевали» из мессенджеров WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram на стационарные телефоны. Он указал на то, что самыми уязвимыми людьми стали пенсионеры, которые пользуются домашней связью.
«И вот там надо выключать международные звонки», — предложил Боярский.
Кроме того, он считает, что важно регулировать деятельность виртуальных телефонных станций. По его словам, такие сервисы позволяют мошенникам арендовать номера с городскими кодами и выдавать себя за официальные службы, обманывая людей.
До этого председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что в России следует воздержаться от слишком стремительного перехода на исключительно дистанционное, электронное общение с различными структурами, предоставив возможность очного взаимодействия. Именно личное посещение банка или другой организации, считает он, может стать гарантией того, что пожилой человек не попадет в руки мошенников.
В связи с этим Рязанский призвал госструктуры и депутатов принять решения, которые позволят россиянам самим делать выбор в пользу либо очного или дистанционного формата общения со специалистами.
