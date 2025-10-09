Союз пенсионеров России предложил новый способ борьбы с мошенниками

В России следует воздержаться от слишком стремительного перехода на исключительно дистанционное, электронное общение с различными структурами, предоставив возможность очного взаимодействия. Именно личное посещение банка или другой организации может стать гарантией того, что пожилой человек не попадет в руки мошенников, заявил в пресс-центре НСН председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Цифровизация очень легко нас разъединила. Прежде всего, не нужно отказываться от очной формы общения. Те же платежки за ЖКУ переходят в электронный формат… Да, это удобно, но там, практически, все твои данные на виду – от ИНН до любых других сведений, кодов. Мошенники могут подкупить любого специалиста, хакера, который бы украл эти данные», — заявил Рязанский.

Он призвал госструктуры и депутатов принять решения, которые оставят россиянам возможность выбора в пользу либо очного, либо дистанционного формата общения со специалистами. Также, по мнению эксперта, нельзя полностью отказываться от обычных сберкнижек – хотя это может быть неудобно для банков, пожилым людям зачастую доступен лишь подобный формат хранения средств, потому что далеко не все 40 млн пенсионеров освоили онлайн-банки и прочие приложения.

Отдельно Рязанский остановился на вопросе внедрения технологий искусственного интеллекта, подчеркнув, что он действительно помогает решать массу вопросов, но также сопряжен с рисками мошеннических схем.

«Так что нужно возвращать формы очного общения людей», — подчеркнул глава Союза пенсионеров России.

До этого бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай призвала россиян разговаривать о мошенниках и их схемах обмана с пожилыми родственниками, причем такие беседы следует вести максимально терпеливо и подкреплять их конкретными примерами и аргументами. Сам разговор должен быть максимально понятным, поэтому нужно адаптировать его для возрастного поколения, отметила специалист.

Ранее аналитик назвал три главных инструмента по защите пенсионеров от мошенников.