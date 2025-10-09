На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Союз пенсионеров России предложил новый способ борьбы с мошенниками

Союз пенсионеров РФ: очное общение – гарантия спасения от мошенников
close
Andreas Gebert/Reuters

В России следует воздержаться от слишком стремительного перехода на исключительно дистанционное, электронное общение с различными структурами, предоставив возможность очного взаимодействия. Именно личное посещение банка или другой организации может стать гарантией того, что пожилой человек не попадет в руки мошенников, заявил в пресс-центре НСН председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Цифровизация очень легко нас разъединила. Прежде всего, не нужно отказываться от очной формы общения. Те же платежки за ЖКУ переходят в электронный формат… Да, это удобно, но там, практически, все твои данные на виду – от ИНН до любых других сведений, кодов. Мошенники могут подкупить любого специалиста, хакера, который бы украл эти данные», — заявил Рязанский.

Он призвал госструктуры и депутатов принять решения, которые оставят россиянам возможность выбора в пользу либо очного, либо дистанционного формата общения со специалистами. Также, по мнению эксперта, нельзя полностью отказываться от обычных сберкнижек – хотя это может быть неудобно для банков, пожилым людям зачастую доступен лишь подобный формат хранения средств, потому что далеко не все 40 млн пенсионеров освоили онлайн-банки и прочие приложения.

Отдельно Рязанский остановился на вопросе внедрения технологий искусственного интеллекта, подчеркнув, что он действительно помогает решать массу вопросов, но также сопряжен с рисками мошеннических схем.

«Так что нужно возвращать формы очного общения людей», — подчеркнул глава Союза пенсионеров России.

До этого бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай призвала россиян разговаривать о мошенниках и их схемах обмана с пожилыми родственниками, причем такие беседы следует вести максимально терпеливо и подкреплять их конкретными примерами и аргументами. Сам разговор должен быть максимально понятным, поэтому нужно адаптировать его для возрастного поколения, отметила специалист.

Ранее аналитик назвал три главных инструмента по защите пенсионеров от мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами