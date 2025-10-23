МВД объяснило, как убедить родственника не переводить деньги мошенникам

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рассказали, как убедить родственника, что он общается с мошенниками.

Мошенники часто используют проверенные приемы социальной инженерии, включая давление срочностью, авторитетные роли, изоляцию, страх и стыд. Это вызывает у потенциальной жертвы тревогу, снижение критического мышления и склонность оправдывать действия мошенника.

В ведомстве подчеркнули, что насилие аргументом и прямые обвинения только укрепляют сопротивление, поэтому важно сохранять спокойствие, возвращать человеку контроль и постепенно проверять факты совместно. Рекомендуется говорить тихо и уверенно, создавать ощущение безопасности и смещать фокус на действия: например, проверку счета или блокировку карты.

Эксперты МВД также посоветовали ограничить общение родственника с мошенником и использовать неоспоримые доказательства — выписки, скриншоты и официальные данные банков и операторов. Малые успехи, такие как отмена одной операции или смена пароля, помогут восстановить чувство контроля у пострадавшего.

По словам представителей ведомства, привлечь доверенных лиц — сотрудника банка или полиции — может быть эффективным, так как профессиональные сомнения вызывают больше доверия. Важно сохранять все цифровые следы: переписки, номера и голосовые сообщения, чтобы выявлять несостыковки и признаки подделки. В случае угрозы жизни человека или окружающих следует немедленно обращаться в экстренные службы.

В управлении отметили, что длительное пребывание человека в состоянии доверия к мошеннику может вызвать психологическую травму. В таких случаях нужна помощь кризисного психолога, а в тяжелых ситуациях — применение методов кризисного вмешательства и коррекции поведения.

