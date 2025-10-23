Минсельхоз отметил роль рационального питания в здоровье нации

Рациональное питание как основа здоровья населения стало ключевой темой пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение». Об этом сообщается в Telegram-канале Минсельхоза России.

В мероприятии приняли участие представители власти, бизнеса и научного сообщества. Они обсудили вопросы влияния продуктов питания на здоровье человека, а также формирование культуры правильного питания.

Заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут подчеркнула важность качества отечественных продуктов.

«Мы покрываем собственные потребности по всем ключевым товарам, умеем производить хорошие и качественные продукты. В ЕАЭС установлены очень высокие требования к безопасности еды, и наша продукция им соответствует. Это подтверждено не только внутренним рынком: российская продукция поставляется в 160 стран», — отметила она.

По ее словам, продукты питания содержат макро- и микронутриенты, которые обеспечивают суточную потребность организма в белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах. При этом качество почвы играет ключевую роль в сохранении полезных свойств продуктов.

Для достижения необходимого результата в сохранении питательной ценности продуктов обсуждались возможности адаптации селекции, генетики, удобрений и кормов. Также были отмечены технологии, позволяющие выпускать специализированную продукцию, включая продукты с пониженным содержанием соли, сахара и жиров, а также обогащенные микроэлементами.

Глава Минздрава Михаил Мурашко обратил внимание на проблему привычек питания.

«Мы перешли с вами на потребление большого количества пустых калорий, которые нам не нужны для жизнедеятельности. Сегодня мы боремся со своими привычками любить сладкое и жирное, сформированными в нашей биологии», — заявил он.

Участники сессии подчеркнули важность формирования культуры рационального питания с детства. Это позволит сделать правильное питание нормой жизни.

Главная цель обсуждений — сделать так, чтобы полезная еда оставалась вкусной, а рациональное питание стало доступным для всех.