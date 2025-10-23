На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд взыскал с блогера Andrey SD более 22 млн рублей по делу о мошенничестве

Суд приговорил блогера Сидоропуло к шести годам колонии по делу о мошенничестве
Савеловский районный суд Моквы приговорил блогера Andrey SD (настоящее имя — Андрей Сидоропуло) к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным прокуратуры, с Сидоропуло взыскали более 22 млн рублей — сумму, полученную в результате мошеннических действий.

Следствие установило, что Сидоропуло и его сообщники распространяли в сети платный обучающий курс под названием «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло». Организаторы обещали клиентам гарантированные результаты и быстрое обогащение после завершения курса.

Однако, по версии следствия, выполнять взятые на себя обязательства они не планировали, а полученные от покупателей деньги присваивали. В результате действий группы пострадали 40 человек, общий ущерб оценивается более чем в 8,3 млн рублей. После возбуждения уголовного дела нанесенный ущерб мужчина компенсировал.

Чтобы легализовать преступный доход, Сидоропуло купил автомобиль Lamborghini стоимостью свыше 22 млн рублей. Эту сумму с него и взыскал суд.

Ранее суд ужесточил меру пресечения экс-стилисту Лерчек по делу о мошенничестве.

