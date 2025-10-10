На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокурор потребовал для блогера Сидоропуло 9 лет колонии

Telegram-канал Прокуратура Москвы

Обвинение запросило для блогера Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступно полученных средств, наказание в виде 9 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Признать Андрея Сидоропуло виновным в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и назначить ему окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Судебное разбирательство в отношении блогера проходит в особом порядке.

Следствие установило, что Сидоропуло и его сообщники распространяли в сети платный обучающий курс под названием «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло». Организаторы обещали клиентам гарантированные результаты и быстрое обогащение после завершения курса. Однако, по версии следствия, выполнять взятые на себя обязательства они не планировали, а полученные от покупателей деньги присваивали. В результате действий группы пострадали 40 человек, общий ущерб оценивается более чем в 8,3 миллиона рублей.

Для отмывания нелегально полученных средств блогер приобрел спортивный автомобиль Lamborghini стоимостью более 22 млн рублей. Представители прокуратуры уточнили, что в период предварительного следствия с Сидоропуло было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что стало причиной выделения его дела в отдельное производство. В настоящее время Сидоропуло находится под стражей.

Ранее блогера, назвавшего Владлена Татарского «бифштексом», отправили в СИЗО.

