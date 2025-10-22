На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогер Сидоропуло попросил суд назначить ему условное наказание по делу о мошенничестве

Блогер Сидоропуло погасил потерпевшим по его делу ущерб в размере 8,3 млн рублей
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Блогер Андрей Сидоропуло, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступно полученных средств, погасил потерпевшим по его делу ущерб на сумму 8,3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Я погасил причиненный ущерб потерпевшим в размере 8,3 млн рублей, полностью признал вину и раскаялся», - сказал подсудимый в ходе заседания в Савеловском суде Москвы.

После этого мужчина обратился к суду с просьбой назначить ему условное наказание.

10 октября обвинение запросило для Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступно полученных средств, наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Следствие установило, что Сидоропуло и его сообщники распространяли в сети платный обучающий курс под названием «Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло». Организаторы обещали клиентам гарантированные результаты и быстрое обогащение после завершения курса. Однако, по версии следствия, выполнять взятые на себя обязательства они не планировали, а полученные от покупателей деньги присваивали. В результате действий группы пострадали 40 человек, общий ущерб оценивается более чем в 8,3 миллиона рублей.

Ранее арестованную блогершу Вискас оштрафовали за пропаганду наркотиков.

