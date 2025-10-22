На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд ужесточил меру пресечения экс-стилисту Лерчек по делу о мошенничестве

Суд в Москве отправил бывшего стилиста Лерчек Янковскую в СИЗО
Клуб WN/YouTube

Гагаринский районный суд Москвы ужесточил меру пресечения бывшему стилисту блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Эльвире Янковской и отправил ее в СИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство государственного обвинителя об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении <...> на меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Женщина пробудет под арестом как минимум полгода.

Янковская обвиняется в продаже подделок под видом товаров премиальных брендов своим клиентам. К делу привлечены семь потерпевших, среди которых — сама Лерчек.

По версии следствия, подсудимая закупала подделки на рынке «Садовод» и в других торговых центрах, выдавая за оригинальные вещи из-за рубежа. Общая сумма ущерба от ее действий составила более 5,2 млн рублей.

Ранее зампреда комитета мэрии Калининграда арестовали по делу о мошенничестве.

