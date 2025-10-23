Папа Римский и король Британии помолились вместе

Папа Римский Лев XIV и король Великобритании Карл III провели совместную молитву Трансляцию торжественной церемонии вел портал Vatican News.

Глава Римско-католической церкви и верховный правитель Церкви Англии впервые за пять веков молились вместе.

Британский монарх был с супругой Камиллой. Они приехали в Ватикан с государственным визитом. Изначально его планировали на апрель, но отложили.

Известно, что молитва звучала на английском и латинском. Официальная программа предусматривает еще одно экуменическое богослужение в Папской базилике Святого Павла, сообщает издание.

19 октября Папа Римский Лев XIV причислил к лику святых Римско-католической церкви семь блаженных — подвижников веры: проповедников и мучеников из различных стран мира. Папа произнес традиционную латинскую формулу канонизации во время торжественной мессы на площади Святого Петра в Ватикане, где собрались около 70 тысяч верующих.

Ранее сестра британского короля Карла III встретилась с Зеленским в Киеве.