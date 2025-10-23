На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Папа Римский и король Британии помолились вместе

Папа Римский Лев XIV и король Великобритании Карл III помолились вместе
true
true
true
close
Vatican Media/Reuters

Папа Римский Лев XIV и король Великобритании Карл III провели совместную молитву Трансляцию торжественной церемонии вел портал Vatican News.

Глава Римско-католической церкви и верховный правитель Церкви Англии впервые за пять веков молились вместе.

Британский монарх был с супругой Камиллой. Они приехали в Ватикан с государственным визитом. Изначально его планировали на апрель, но отложили.

Известно, что молитва звучала на английском и латинском. Официальная программа предусматривает еще одно экуменическое богослужение в Папской базилике Святого Павла, сообщает издание.

19 октября Папа Римский Лев XIV причислил к лику святых Римско-католической церкви семь блаженных — подвижников веры: проповедников и мучеников из различных стран мира. Папа произнес традиционную латинскую формулу канонизации во время торжественной мессы на площади Святого Петра в Ватикане, где собрались около 70 тысяч верующих.

Ранее сестра британского короля Карла III встретилась с Зеленским в Киеве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами