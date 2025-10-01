Сестра британского короля Карла III встретилась с Зеленским в Киеве

В Киев прибыла сестра короля Великобритании Карла III, принцесса Анна. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По данным издания, 75-летняя принцесса Анна встретилась в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе этой встречи они обсудили вопросы поддержки Украины со стороны Великобритании, говорится в публикации. Также Анна «выразила солидарность» украинским семьям, пострадавшим от конфликта, пожала руку Зеленскому и передала ему конверт с красным королевским гербом, который, вероятно, содержал личное письмо от короля.

12 сентября газета The Guardian сообщила о неожиданном визите в Киев Герцога Сассекского, принца Гарри. Он прибыл в столицу не один, а вместе с командой своего фонда Invictus Games, который занимается реабилитацией ветеранов-инвалидов. Член королевской семьи заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч украинских военнослужащих, получивших серьезные ранения в зоне боевых действий.

Согласно официальным данным, 130 тысяч украинских военнослужащих уже имеют постоянную инвалидность. Теперь правительство страны хочет помочь ветеранам в реабилитации, поставив это направление в приоритет.

Ранее новая глава МИД Британии выбрала первой страной для зарубежного визита Украину.