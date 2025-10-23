На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Можайске спасли собаку, которая дважды застревала в одном и том же заборе

В Подмосковье спасателям пришлось во второй раз вытаскивать собаку из забора
true
true
true
close
ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подмосковье спасли пса, дважды застревавшего в металлическом заборе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел 22 октября в Можайске. 10-летний кавказский алабай просунул голову между прутьями забора и застрял в щели, которая оказалась для него слишком узкой. Хозяин пытался спасти питомца самостоятельно, но в итоге обратился за помощью.

Специалисты прибыли по вызову и вспомнили, что 21 июня уже приезжали сюда, чтобы вызволить этого же пса из ловушки. На этот раз животное сильно нервничало и мешало спасателям выполнять свою работу.

Тем не менее им удалось разжать металлическую решетку с помощью гидравлического инструмента и освободить алабая. Ветеринарная помощь собаке не понадобилась.

Ранее рысь застряла на столбе в российском поселке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами