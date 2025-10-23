В Можайске спасли собаку, которая дважды застревала в одном и том же заборе

В Подмосковье спасателям пришлось во второй раз вытаскивать собаку из забора

В Подмосковье спасли пса, дважды застревавшего в металлическом заборе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел 22 октября в Можайске. 10-летний кавказский алабай просунул голову между прутьями забора и застрял в щели, которая оказалась для него слишком узкой. Хозяин пытался спасти питомца самостоятельно, но в итоге обратился за помощью.

Специалисты прибыли по вызову и вспомнили, что 21 июня уже приезжали сюда, чтобы вызволить этого же пса из ловушки. На этот раз животное сильно нервничало и мешало спасателям выполнять свою работу.

Тем не менее им удалось разжать металлическую решетку с помощью гидравлического инструмента и освободить алабая. Ветеринарная помощь собаке не понадобилась.

