Рысь застряла на столбе в российском поселке

В Забайкалье рысь залезла на столб ЛЭП и застряла
Телеграм-канал «Вулканы Камчатки»

В одном из поселков Забайкальского края рысь забралась на столб с электропроводами, а слезть уже не смогла. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Представительница семейства кошачьих переплыла через реку в поселок Новокручининский. По всей вероятности, она решила оглядеться с высоты и забралась на столб. Но спуститься сама уже не смогла.

Заметившие ее неравнодушные жители обратились в МЧС и другие службы, но помощи так и не дождались. Тогда инициативная группа начала действовать сама. Они обесточили опору и вызвали автовышку. Для операции по спасению рыси были привлечены отловщики собак, чтобы на время усыпить хищницу.

После выстрела снотворным рысь упала в траву. Животное не пострадало. Ее отвезли подальше в лес.

Этим летом в центре Иркутска появилась рысь. Зверя видели на многолюдных улицах: Байкальской, Дальневосточной и Киевской, очевидцы сняли фото с большой кошкой на дереве. Жителей предупредили, что к хищнику не следует приближаться.

Ранее во Флориде местная рысь откусила голову гигантскому питону.

