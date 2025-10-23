Обломки беспилотника попали в автобус с пассажирами в Московской области

Мострансавто: обломки беспилотника попали в автобус с пассажирами в Подмосковье

Обломки беспилотного летательного аппарата, сбитого в Московской области, попали в автобус № 402, перевозящий пассажиров. Об этом сообщили в «Мострансавто», передает MSK1.RU.

По его данным, автобус, получивший повреждения, следовал по маршруту Малинино — Большое Алексеевское — метро «Котельники». Транспортное средство было незначительно повреждено.

По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиров автобуса пересадили на другой и довезли до точки назначения.

Утром 23 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 12:00 (мск) уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Минобороны до этого сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили почти 140 украинских дронов в 11 регионах России. Больше всего аппаратов сбили над Белгородской областью — там уничтожены 56 БПЛА. Также ведомство уточнило, что атаки отражали над Брянской (22), Воронежской (21), Рязанской (14) и Ростовской областями (13). Еще четыре дрона были перехвачены над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и один — над территорией Курской области.

Ранее дроны ВСУ атаковали юг России.