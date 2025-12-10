Запад не един в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Европа искусственно сдерживает этот процесс [урегулирования конфликта на Украине], пытается всячески науськивать украинского руководителя так называемого, членов его режима для того, чтобы они не прекращали воевать до последнего украинца», — сказал глава МИД РФ на правительственном часе в Совете Федерации.

До этого президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

Ранее глава евродипломатии Каллас предложила США критиковать Россию вместо Европы.