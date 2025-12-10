Лавров рассказал о продолжении работы с США по урегулированию на Украине

Лавров: Россия и США согласовали продолжение работы по урегулированию на Украине

Россия и США договорились о продолжении работы по урегулированию вооруженного конфликта на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД напомнил, что обсуждение предложений американской стороны состоялось в Москве 2 декабря, когда российскую столицу посетил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Достигнута договоренность о продолжении этой работы», — сказал Лавров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По его словам, Москва высоко ценит стремление главы Белого дома Дональда Трампа к диалогу для преодоления конфликта на Украине при помощи дипломатии.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США продолжают поддерживать двусторонние контакты, но в настоящее время не обсуждают урегулирование конфликта на Украине.

По его словам, сейчас Вашингтон обсуждает детали мирного плана с Киевом. Москва, в свою очередь, ждет результатов этого диалога.

Ранее в МИД России назвали условие для продолжения переговоров с Киевом.