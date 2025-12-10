На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фигуриста Малинина предложили отменить за жестокое обращение с соперниками

Фигурист Энберт: Малинина нужно отменить за жестокое обращение с конкурентами
true
true
true
close
Liam Richards/Global Look Press

Серебряный призер Олимпиады Александр Энберт предложил в шутливой форме предложил бойкотировать американского фигуриста Илью Малинина за его лидерство в турнирах. Его слова передает «Okko».

«Илью нужно отменить за жестокое обращение с конкурентами в олимпийский сезон. Если без шуток, конечно, это история. Это невероятный спортсмен, невероятный человек, который двигает фигурное катание вперед», — высказался Энберт.

Малинин стал победителем финала международной серии Гран-при, исполнив в финале в произвольной программе семь четверных прыжков.

Малинин стал первым фигуристом в истории, который сделал семь четверных прыжков на соревнованиях. За свой прокат он получил 238,24 баллов, что является рекордом. В общей сложности Малинин набрал 332,29 балла.

Второе место занял японец Юма Кагияма (302,41). Замкнул тройку сильнейших представитель Японии Сун Сато (292,08).

В 2024 и 2025 годах Малинин выигрывал чемпионат мира.

Ранее тренер Тарасова рассказала, когда Малинин исполнит пятерной прыжок.

