В Сибири врачи спасли 70-летнего пенсионера с жуткими ожогами от загоревшейся шторы

Врачи краевой Красноярской больницы спасли 70-летнего пенсионера с жуткими ожогами, которые он получил из-за загоревшейся шторы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Инцидент произошел 2 сентября 2025 года. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение из Шарыповского района бортом санитарной авиации. Ему диагностировали ожоги второй и третьей степени 40% кожных покровов.

«С такой площадью ожогов возрастные пациенты редко выживают, а нашему пациенту 70 лет, и у него было около 18 % глубоких ожогов», — рассказал врач-хирург регионального ожогового центра Иван Владимиров.

Самые сильные поражения были на голове, руках и верхней части спины. Пациент пробыл месяц в реанимации. За это время пенсионеру провели три операции.

По словам медиков, кризис в состоянии пожилого пациента миновал: его перевели из реанимации в хирургическое отделение. Мужчина пошел на поправку.

Ранее в Липецке юноша получил ожоги ягодиц из-за взорвавшегося в кармане телефона.