Семья из Петербурга отравилась собранными в лесу грибами

В Петербурге семья попала в больницу после ужина с собранными в лесу грибами

В Петербурге семье понадобилась помощь медиков после отравления грибами. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Компания отправилась в лес Приозерского района. Как рассказали сами пострадавшие, они собирали только те виды грибов, которые знали.

Дома грибы приготовили на ужин, однако спустя непродолжительное время члены семьи почувствовали серьезное недомогание, среди симптомов – рвота и диарея. Медики госпитализировали всех пострадавших.

«В больнице семье сделали промывания и поставили капельницы – сейчас все чувствуют себя намного лучше», – сообщается в публикации.

Предположительно, среди грибов оказались ядовитые. Также не исключается, что перед употреблением их не обработали должным образом.

Как рассказал биолог Роман Опарин, пригодные в пищу грибы тоже могут быть опасными. Внутри может развиваться плесень и другие «яды», устойчивые к термообработке. Важно не есть старые грибы или неправильно высушенные – в них, как правило, появляются опасные микроорганизмы.

Ранее отец и дочь из Петербурга оказались в больнице, поев собранных в лесу грибов.