В Нижнем Новгороде завели дело после ухудшения состояния ребенка из-за отравления в школе

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Нижегородской области завели уголовное дело по факту массового отравления в школе «Созвездие» в Арзамасе после ухудшения состояния одного из пострадавших. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Следователи допрашивают свидетелей, в том числе руководство и других сотрудников образовательного учреждения. Кроме того, работники ведомства истребовали документы об оказании услуг по предоставлению питания детям в школьной столовой. Точное количество пострадавших уточняется, добавили в СК по региону.

О происшествии стало известно 16 октября. Глава города Александр Щелоков сообщил о восьми заболевших и 17 обращениях от родителей (на момент публикации). Мэр Арзамаса рассказал, что в школе работает санитарно-эпидемиологическая комиссия.

