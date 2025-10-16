На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде завели дело после ухудшения состояния ребенка из-за отравления в школе

Нижегородский СК: по факту массового отравления в школе Арзамаса возбуждено дело
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Нижегородской области завели уголовное дело по факту массового отравления в школе «Созвездие» в Арзамасе после ухудшения состояния одного из пострадавших. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Следователи допрашивают свидетелей, в том числе руководство и других сотрудников образовательного учреждения. Кроме того, работники ведомства истребовали документы об оказании услуг по предоставлению питания детям в школьной столовой. Точное количество пострадавших уточняется, добавили в СК по региону.

О происшествии стало известно 16 октября. Глава города Александр Щелоков сообщил о восьми заболевших и 17 обращениях от родителей (на момент публикации). Мэр Арзамаса рассказал, что в школе работает санитарно-эпидемиологическая комиссия.

Ранее семья из Петербурга отравилась собранными в лесу грибами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами