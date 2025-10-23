Власти Челябинской области подтвердили гибель 10 человек в результате взрыва в Копейске

Губернатор Текслер: число погибших в результате взрыва в Копейске достигло 10

Число погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до десяти. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Алексей Текслер.

«Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек. Их состояние стабильно тяжелое», — написал он.

По факту взрыва Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Вечером 22 октября Текслер заявил, что на одном из промышленных предприятий Копейска произошел взрыв. Он добавил, что угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют.

По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

Ранее на предприятии в Копейске произошел еще один взрыв.