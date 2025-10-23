На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске после обрушения потолка в детской больнице завели уголовное дело

СУ СК России по Новосибирской области

Следователи в Новосибирске начали проверку после обрушения потолка в детской больнице № 1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По информации ведомства, во время мониторинга СМИ следственные органы обнаружили публикацию о ЧП, которое произошло утром 23 октября 2025 года в одной из палат детского медучреждения Кировского района города. В результате инцидента никто не пострадал.

Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело по признакам халатности (ст. 293 УК РФ). Следователи ведут сбор и закрепление доказательств, а также дают юридическую оценку действий должностных лиц, отвечающих за здание.

Обрушение произошло около 12:10 по местному времени (8:10 мск). По данным прокуратура, из отделения эвакуировали 46 детей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что потолок упал в одной из палат хирургического отделения. Администрация больницы после обнаружения трещины оперативно перевела пациентов в другие помещения. В результате никто не пострадал.

По словам Травникова, министерство здравоохранения региона организовало перевод детей в другие больницы, а специалисты министерства строительства начали обследование состояния конструкций. Причины обрушения будут установлены профильными службами, после чего примут решение о восстановлении повреждённого здания.

Ранее во Владивостоке в студенческом общежитии обрушился потолок на кухне.

