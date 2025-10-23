На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности об обрушении потолка в больнице в Новосибирске

В Новосибирске детей из поврежденной больницы переведут в другие медучреждения
true
true
true
close
Прокуратура Новосибирской области

Министерство здравоохранения Новосибирской области организовало перевод детей из больницы, где произошло обрушение потолка, в другие медицинские учреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, потолок обрушился в одной из палат хирургического отделения. Администрация больницы после обнаружения трещины в потолке оперативно перевела пациентов, находившихся в этом крыле здания, в другие помещения. В результате никто не пострадал.

«В настоящее время для обеспечения полной безопасности пациентов и персонала министерством здравоохранения области организован перевод детей в другие больницы. По моему поручению специалисты министерства строительства обследуют состояние конструкций здания», — сообщил Травников.

Он уточнил, что сперва сотрудникам профильных служб предстоит установить причины произошедшего. Уже после этого будет приниматься решение о восстановлении поврежденного здания.

Обрушение потолка в одной из палат в детской больнице №1 на улице Вертковской в Новосибирске произошло 23 октября. Региональная прокуратура уточнила, что ЧП произошло примерно в 12:10 по местному времени (8:10 мск). Как рассказали в надзорном ведомстве, из отделения эвакуировали 46 детей.

Ранее во Владивостоке в студенческом общежитии обрушился потолок на кухне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами