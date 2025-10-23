Стали известны подробности об обрушении потолка в больнице в Новосибирске

В Новосибирске детей из поврежденной больницы переведут в другие медучреждения

Министерство здравоохранения Новосибирской области организовало перевод детей из больницы, где произошло обрушение потолка, в другие медицинские учреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, потолок обрушился в одной из палат хирургического отделения. Администрация больницы после обнаружения трещины в потолке оперативно перевела пациентов, находившихся в этом крыле здания, в другие помещения. В результате никто не пострадал.

«В настоящее время для обеспечения полной безопасности пациентов и персонала министерством здравоохранения области организован перевод детей в другие больницы. По моему поручению специалисты министерства строительства обследуют состояние конструкций здания», — сообщил Травников.

Он уточнил, что сперва сотрудникам профильных служб предстоит установить причины произошедшего. Уже после этого будет приниматься решение о восстановлении поврежденного здания.

Обрушение потолка в одной из палат в детской больнице №1 на улице Вертковской в Новосибирске произошло 23 октября. Региональная прокуратура уточнила, что ЧП произошло примерно в 12:10 по местному времени (8:10 мск). Как рассказали в надзорном ведомстве, из отделения эвакуировали 46 детей.

