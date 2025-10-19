На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владивостоке в общежитии университета после неудачной готовки на кухне рухнул потолок

Во Владивостоке в студенческом общежитии рухнул потолок на кухне
true
true
true
close
Telegram-канал «Svodka25»

Во Владивостоке оставленная на плите без присмотра техника повредила потолок. Об этом сообщает «Виртуальная Находка».

Инцидент произошел в общежитии ДВФУ. Как рассказали представители университета, кто-то оставил на плите кастрюлю-скороварку. Во время приготовления еды крышка вылетела и повредила потолок.

«Помещение в момент инцидента было пустое, никто не пострадал», – сообщается в публикации.

На кадрах с места заметно, что плиты с потолка и освещение рухнули на пол или остались подвешенными за провода. Техника также пострадала.

На данный момент общежитие работает в обычном режиме. На данный момент специалисты устанавливают размер ущерба. В ближайшее время рабочие приступят к ремонту помещения.

До этого в доме в Курганской области рухнул потолок. В одной из комнат квартиры, где в этот момент находились родители и их сын, произошло обрушение межэтажного перекрытия. Никто из жильцов не пострадал.

Ранее в Петербурге школьница спалила кухню, пытаясь приготовить обед.

