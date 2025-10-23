На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала россиянам лучшие продукты для полезного завтрака

Врач Кашух: правильный завтрак поможет сохранить энергию на протяжении всего дня
true
true
true
close
Svetlana Monyakova/Shutterstock/FOTODOM

Завтрак должен состоять из правильного набора продуктов – в этом случае он поможет организму сохранить заряд бодрости и энергичности на протяжении всего дня, а также защитит от резких скачков сахара в крови, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам специалиста, лучше всего первый прием пищи сформировать по принципу гарвардской тарелки, включив в него сложные углеводы, белки и полезные жиры. Так, важным источником энергии станут цельнозерновые продукты. Белок можно получить из яиц, творога – эти продукты надолго подарят чувство сытости. В качестве источника полезных жиров рекомендуется включить в завтрак авокадо, орехи. Все эти продукты являются основой для завтрака, важно лишь правильно их комбинировать, отметила Кашух.

Что касается напитков, то, по мнению врача, при повышенной кислотности или склонности к изжоге начинать день с воды с лимоном нельзя, так как у таких людей кислый сок натощак будет сильнее раздражать слизистую желудка, усугубляя изжогу. А при отсутствии противопоказаний это довольно полезно, отметила специалист.

«Для здорового человека стакан теплой воды с долькой лимона может служить мягким тонизирующим средством, но не стоит ожидать от этого чудесных очищающих свойств», — подчеркнула эксперт, призвав всегда консультироваться с врачом в вопросах питания при любых индивидуальных особенностях.

До этого ученые из Медицинского университета Нинся (Китай) установили, что регулярный отказ от завтрака связан с повышенным риском развития метаболического синдрома. Этот комплекс нарушений включает ожирение, гипертонию, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Подчеркивается, что привычка завтракать помогает контролировать пищевое поведение в течение дня и снижать тягу к продуктам с большим количеством соли, сахара, жиров и углеводов.

Ранее врач развеяла главные мифы о «полезных» продуктах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами