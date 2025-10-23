Врач назвала россиянам лучшие продукты для полезного завтрака

Завтрак должен состоять из правильного набора продуктов – в этом случае он поможет организму сохранить заряд бодрости и энергичности на протяжении всего дня, а также защитит от резких скачков сахара в крови, рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По словам специалиста, лучше всего первый прием пищи сформировать по принципу гарвардской тарелки, включив в него сложные углеводы, белки и полезные жиры. Так, важным источником энергии станут цельнозерновые продукты. Белок можно получить из яиц, творога – эти продукты надолго подарят чувство сытости. В качестве источника полезных жиров рекомендуется включить в завтрак авокадо, орехи. Все эти продукты являются основой для завтрака, важно лишь правильно их комбинировать, отметила Кашух.

Что касается напитков, то, по мнению врача, при повышенной кислотности или склонности к изжоге начинать день с воды с лимоном нельзя, так как у таких людей кислый сок натощак будет сильнее раздражать слизистую желудка, усугубляя изжогу. А при отсутствии противопоказаний это довольно полезно, отметила специалист.

«Для здорового человека стакан теплой воды с долькой лимона может служить мягким тонизирующим средством, но не стоит ожидать от этого чудесных очищающих свойств», — подчеркнула эксперт, призвав всегда консультироваться с врачом в вопросах питания при любых индивидуальных особенностях.

До этого ученые из Медицинского университета Нинся (Китай) установили, что регулярный отказ от завтрака связан с повышенным риском развития метаболического синдрома. Этот комплекс нарушений включает ожирение, гипертонию, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Подчеркивается, что привычка завтракать помогает контролировать пищевое поведение в течение дня и снижать тягу к продуктам с большим количеством соли, сахара, жиров и углеводов.

