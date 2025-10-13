На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы четыре опасных последствия отказа от завтрака

Nutrients: отказ от завтрака повышает риск развития четырех патологий
Ученые из Медицинского университета Нинся (Китай) установили, что регулярный отказ от завтрака связан с повышенным риском развития метаболического синдрома. Этот комплекс нарушений включает ожирение, гипертонию, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследование были включены данные девяти работ, в которых приняли участие десятки тысяч человек. Анализ показал, что пропуск утреннего приема пищи коррелировал с увеличением вероятности развития метаболического синдрома на 10-26%. Наиболее сильные ассоциации выявлены с абдоминальным ожирением (накоплением жировой ткани в области живота и внутренних органов) и избытком глюкозы в крови.

Авторы работы предполагают, что регулярный прием пищи в утренние часы может быть связан с более устойчивым обменом веществ. Ранее исследования показали, что привычка завтракать помогает контролировать пищевое поведение в течение дня и снижать тягу к продуктам с большим количеством соли, сахара, жиров и углеводов.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты основаны на наблюдательных данных и не доказывают причинно-следственную связь. Однако ученые отмечают: отказ от завтрака может оказывать влияние на регуляцию глюкозы, инсулина и других метаболических показателей, что в долгосрочной перспективе связано с факторами риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Ранее врач рассказал, какие круассаны полезно есть на завтрак.

