«Смузи и зерновые батончики»: врач развеяла главные мифы о «полезных» продуктах

Среди россиян распространены устойчивые мифы о вредных и полезных продуктах, причем ко вторым относят подчас очень калорийную и насыщенную сахаром пищу. В их числе – соки и смузи, которые ни в коем случае нельзя употреблять на постоянной основе, слепо доверяя мнению об их «полезности». На самом деле они приводят к постоянным скачкам глюкозы в крови, рассказала RT гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Формирование здорового рациона осложняется обилием противоречивой информации. Многие привычные диетические продукты при ближайшем рассмотрении оказываются не такими безобидными», — подчеркнула врач.

Говоря о соках и смузи, она напомнила, что многие любят устраивать себе так называемые «детоксы», минимум на несколько дней заменяя полноценное питание на эти напитки. В итоге организм не получает клетчатку, зато напитывается огромным количеством сахара. То же самое касается обезжиренных продуктов – творожков, йогуртов. Обычно в них кладут много сахара и прочих добавок, чтобы скрыть недостаток вкуса. И в итоге подобные «аналоги» крайне быстро провоцируют чувство голода – в разы быстрее ,чем их полноценные, классические варианты.

К таким же лже-полезным продуктам Кашух отнесла зерновые батончики и мюсли, которые в большинстве случаев насыщены патокой, карамелью, глазурью, что делает их очень калорийными.

Еще один миф – это слепое доверие убеждению, что есть обязательно надо часто, по пять-шесть раз в день, маленькими порциями, отметила врач. По ее словам, такое питание показано при некоторых заболеваниях, но при здоровом метаболизме достаточно поесть полноценно трижды в день без каких-либо перекусов. Это позволит чувствовать себя энергичным и поддерживать в крови нужный уровень инсулина, пояснила специалист.

Также Кашух призвала не демонизировать продукты, приведя в пример повальный отказ россиян от глютена, лактозы и сахара. Если противопоказаний нет, то все это можно включить в рацион в разумных количествах, так как основа правильного питания – это разнообразие, подчеркнула врач.

«Здоровое питание строится не на отдельных суперфудах, а на сбалансированном рационе, где есть место и углеводам, и жирам, и разумному потреблению сахара», — заключила она.

До этого профессор РАН, завкафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова рассказала «Газете.Ru», что вода с лимоном не помогает похудеть, если не нормализован режим питания и питья. Поддержанию нормальной массы тела способствуют только рациональное питание, соответствующее нормам физиологических потребностей с учетом возраста, пола и физической активности. Если человек имеет избыточную массу тела и ожирение, ни один продукт при регулярном его применении не поможет снизить вес, подчеркнула эксперт.

