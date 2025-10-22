Люди в масках избили мужчину на улице в Москве

В Москве двое неизвестных в масках избили мужчину на улице. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел 21 октября. В полицию поступило сообщение о криках в районе дома 38 по улице Уткина.

Как сообщили в столичном главке МВД, двое злоумышленников приехали к месту происшествия на электровелосипедах, напали на потерпевшего и нанесли ему множественные удары.

По данным полиции, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения. В ходе оперативных мероприятий с использованием записей камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — ими оказались молодые люди 2003 и 2005 годов рождения. Оба задержаны и доставлены в отдел полиции.

Собранные материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Накануне сообщалось, что в Казани неизвестный мужчина похитил девушку и увез ее на автомобиле. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина догоняет девушку возле подъезда и заходит с ней в дом, после чего избивает и достает веревку. Далее на записи с камеры заметно, как нарушитель выводит ее на улицу. По информации журналистов, после похищения мужчина посадил девушку в автомобиль и увез в неизвестном направлении. В настоящее время сотрудники полиции ищут пострадавшую.

