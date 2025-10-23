На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржец напал на подростка в лифте, схватил за шею и отобрал телефон

В Петербурге мужчина ограбил подростка в лифте и попал на видео
Кадр из видео/Telegram-канал «Конкретно.ру»

В Санкт-Петербурге грабитель схватил подростка за шею и отобрал у него телефон. Момент ограбления попал на камеру видеонаблюдения, сообщает портал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 22 октября в подъезде дома на Заречной улице в поселке Парголово. Судя по кадрам, мужчина зашел в лифт за мальчиком и прижал его к стене, дождавшись закрытия дверей. Получив телефон из рук ребенка, взрослый потребовал пароль и удалился.

Пострадавший рассказал обо всем родителям, а те обратились в полицию. Подозреваемого в разбойном нападении на несовершеннолетнего задержали в тот же день. Им оказался 31-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее турист лишился дорогих часов после встречи с грабителем и помог полиции его поймать. Пострадавший смог вырвать у злоумышленника рюкзак, в котором тот хранил телефон, и сдал трофей полиции. На следующее утро подозреваемого задержали в аэропорту Барселоны, куда он прилетел первым рейсом. Похищенные часы, которые он прятал под сиденьем в самолете, вернули хозяину.

Ранее няня-дзюдоистка обезвредила мужчину, который пытался ограбить ее при ребенке.

