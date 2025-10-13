На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турист лишился дорогих часов после встречи с грабителем и помог полиции его поймать

В Испании грабитель отобрал у туриста часы, но лишился своего рюкзака и попался
close
Depositphotos

Турист стал жертвой ограбления в Пальма-де-Майорка и помог полицейским поймать преступника, сообщает Diario de Mallorca.

В среду, 8 октября, неизвестный напал сзади на туриста, гулявшего со спутником в районе площади Пласа-де-ла-Рейна в центре Пальмы. Грабитель попытался отобрать у него наручные часы за €56 тыс. (около 5,2 млн рублей), но жертва оказала сопротивление. Тогда он принялся избивать мужчину и в итоге скрылся с ценной вещью, однако пострадавший смог вырвать рюкзак, в котором нападавший хранил телефон, и сдал его полиции.

На следующее утро подозреваемого задержали в аэропорту Барселоны, куда он прилетел первым рейсом. Похищенные часы нашли под его сиденьем в самолета. Среди его вещей также были обнаружены пять кепок, которые грабитель использовал для маскировки, и газовый баллончик. Часы вернули законному владельцу, а преступник марокканского происхождения предстал перед судом.

Ранее вор ограбил дом и застрял в окне, пытаясь сбежать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами