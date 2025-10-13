Турист лишился дорогих часов после встречи с грабителем и помог полиции его поймать

В Испании грабитель отобрал у туриста часы, но лишился своего рюкзака и попался

Турист стал жертвой ограбления в Пальма-де-Майорка и помог полицейским поймать преступника, сообщает Diario de Mallorca.

В среду, 8 октября, неизвестный напал сзади на туриста, гулявшего со спутником в районе площади Пласа-де-ла-Рейна в центре Пальмы. Грабитель попытался отобрать у него наручные часы за €56 тыс. (около 5,2 млн рублей), но жертва оказала сопротивление. Тогда он принялся избивать мужчину и в итоге скрылся с ценной вещью, однако пострадавший смог вырвать рюкзак, в котором нападавший хранил телефон, и сдал его полиции.

На следующее утро подозреваемого задержали в аэропорту Барселоны, куда он прилетел первым рейсом. Похищенные часы нашли под его сиденьем в самолета. Среди его вещей также были обнаружены пять кепок, которые грабитель использовал для маскировки, и газовый баллончик. Часы вернули законному владельцу, а преступник марокканского происхождения предстал перед судом.

