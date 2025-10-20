Няня-дзюдоистка обезвредила мужчину, который пытался ограбить ее при ребенке

В Италии няня-дзюдоистка нокаутировала грабителя на глазах у ребенка. Об этом сообщила газета Today

Нападение произошло на площади перед Миланским собором, когда 22-летняя студентка местного университета и няня по совместительству гуляла там вместе с годовалой девочкой. Они ждали, пока ее брат выйдет из школы, расположенной поблизости. В этот момент к девушке с ребенком подошел незнакомец, которого явно заинтересовал золотой кулон на ее шее. Няня, в прошлом занимавшаяся дзюдо и даже попавшая в национальную сборную, не растерялась и дала отпор. Благодаря реакции и боевым навыкам она смогла обезвредить вора и предотвратить кражу.

Студентка сообщила полицейским, что на нее напал мужчина-иностранец, которому было около 30 лет. Он прижал ее к скамейке, а другой схватился за цепочку кулона, но не смог ее снять. Опасаясь, что с ребенком может что-то случится, няня оттолкнула коляску ногой и начала сопротивляться. После этого она сама вызвала полицию. По словам девушки, реакция была бы другой, если бы рядом не было ее подопечной. Девочка не пострадала. Ведется расследование.

