Няня-дзюдоистка обезвредила мужчину, который пытался ограбить ее при ребенке

В Милане няня защитила ребенка от грабителя, использовав приемы из дзюдо
Global Look Press via ZUMA Press

В Италии няня-дзюдоистка нокаутировала грабителя на глазах у ребенка. Об этом сообщила газета Today

Нападение произошло на площади перед Миланским собором, когда 22-летняя студентка местного университета и няня по совместительству гуляла там вместе с годовалой девочкой. Они ждали, пока ее брат выйдет из школы, расположенной поблизости. В этот момент к девушке с ребенком подошел незнакомец, которого явно заинтересовал золотой кулон на ее шее. Няня, в прошлом занимавшаяся дзюдо и даже попавшая в национальную сборную, не растерялась и дала отпор. Благодаря реакции и боевым навыкам она смогла обезвредить вора и предотвратить кражу.

Студентка сообщила полицейским, что на нее напал мужчина-иностранец, которому было около 30 лет. Он прижал ее к скамейке, а другой схватился за цепочку кулона, но не смог ее снять. Опасаясь, что с ребенком может что-то случится, няня оттолкнула коляску ногой и начала сопротивляться. После этого она сама вызвала полицию. По словам девушки, реакция была бы другой, если бы рядом не было ее подопечной. Девочка не пострадала. Ведется расследование.

Ранее пассажирка, которую не заметил угонщик машины, залила его перцовкой и помогла задержать.

