Пьяный россиянин после драки со знакомым ударил фельдшера скорой помощи

В Бурятии пьяный дебошир после драки со знакомым ударил фельдшера скорой помощи
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Бурятии мужчина подрался со знакомым, а затем устроил дебош в машине скорой помощи. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 17 октября в Октябрьском районе. По данным следствия, пьяный мужчина после драки со знакомыми почувствовал недомогание — супруга вызвала ему бригаду скорой медицинской помощи. После осмотра фельдшер принял решение о госпитализации, однако уже в машине скорой помощи дебошир начал вести себя агрессивно — вскочил на ноги, кричал и пытался выпрыгнуть из движущегося автомобиля, а затем ударил фельдшера кулаком по лицу.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, подозреваемого задержали. В ходе допроса мужчина признал свою вину и дал подробные показания о произошедшем. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее буйная россиянка напала на фельдшера скорой и сбежала.

