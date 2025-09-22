На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Буйная россиянка напала на фельдшера скорой и сбежала

В Петербурге женщина избила фельдшера скорой и сбежала
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В Санкт-Петербурге 52-летний сотрудник скорой помощи пострадал от действий пациентки. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие» в Telegram-канале.

Инцидент произошел 21 сентября в доме №37 на Лесном проспекте. По информации издания, фельдшер прибыл на вызов в квартиру, где шумная компания употребляла спиртное. Когда медик оказывал пациентке помощь, женщина внезапно проявила агрессию: сначала она обругала мужчину, а затем ударила его по голове, после чего убежала.

Фельдшеру потребовалась помощь коллег. После этого его отпустили на амбулаторное лечение.

В полиции принимают меры к задержанию хулиганки.

До этого в Кузбассе мужчина избил фельдшера костылем и получил условный срок.

Ранее в Лиге защиты врачей предложили вооружить медиков для спасения от агрессоров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами